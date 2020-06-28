التربية تنشر جداول امتحانات التعليم المهني بجميع فروعه

2020/06/28 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، اليوم الاحد، جداول امتحانات العامة/ الدور الاول للتعليم المهني بجميع فروعه

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