وزارة الصحة توضح ملابسات نقص الأوكسجين في مستشفيات ذي قار

2020/06/28 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة ملابسات نقص الأوكسجين في مستشفيات ذي قار.

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