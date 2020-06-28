بالفيديو .. اغاني

2020/06/28 | 15:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ سكاي برس

ظهر مجموعة من الشباب وهم يؤدون أغنية "فوت بيها وعالزلم خليها" لرئيس الحكومة الجديد، مصطفى الكاظمي، لحثه على ضرب الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

ويعود أصل هذه الأغنية إلى الأيام الأخيرة لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان الفنان، قاسم السلطان، قد أدى هذه الأغنية...

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