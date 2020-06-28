2020/06/28 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الرمادي رئيس خلية ازمة كورونا في القضاء ابراهيم العوسج اليوم ، الاحد، ان الاسبوع الحالي سوف يشهد افراغ عدد من المستشفيات من المصابين بفيروس مرض كورونا.وقال العوسج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” المحاجر الصحية في الانبار سجلت لهذا اليوم اعلى نسبة شفاء للمصابين بفيروس كورونا حيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن عبر “العهد نيوز” الاستعداد لإعلان المحافظة خالية من كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن عبر “العهد نيوز” الاستعداد لإعلان المحافظة خالية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).