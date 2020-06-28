رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز تطالب بتسمية المنافسة بإسم احمد راضي

2020/06/28 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

قررت رابطة اندية الدوري الممتاز ان يتوجه وفد يمثلها غداً الاثنين،(29 حزيران 2020) لزيارة قبر الراحل احمد راضي، فيما طالبت الرابطة تسمية منافسات دوري الكرة الممتاز بإسم الراحل احمد راضي.

وقال عدي الربيعي، ممثل الرابطة عن نادي الشرطة في تصريحات صحفية:" سيتوجه وفد يمثل رابطة اندية دوري الكرة الممتاز الى مقبرة الكرخ غداً الاثنين لزيارة قبر الراحل الكابتن احمد راضي".

واضاف:" سيكون تجمع ممثلي الاندية اولا في نادي الكرخ عند الساعة (١٠) صباحاً قبل التوجه الى المقبرة حيث سيقتصر الوفد على ممثلي اندية العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية المحافظات في ظل اجراءات الحظر وصعوبة التنقل".

وبين:" الرابطة قررت تقديم طلباً الى الهيأة التطبيعية لتسمية الدوري المقبل باسم الراحل احمد راضي ناهيك عن وضع صورته على درع الدوري وفاءاً لما قدمه هذا الاسطورة للكرة العراقية".

واختتم حديثه : " فيما على المدى البعيد ندرس حاليا عدة مقترحات من اجل الوصول الى الافضل فيما يخص بالمشاريع التي تعد صدقة جارية على ارواح العديد من نجوم و العاملين في الوسط الرياضي الراحلين والتي ستدعم ماليا من قبل ادارات الاندية".

ودُفن جثمان اللاعب العراقي، أحمد راضي، في مقبرة الكرخ ببغداد، بعد وفاته صباح الأحد الماضي في مستشفى النعمان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكاننت اعراض المرض قد ظهرت على احمد راضي، السبت الموافق (13 حزيران 2020)، ونقل الى مستشفى ابن النفيس، ومنه الى ابن سينا، واستقر اخيرا في مستشفى النعمان الى حد وفاته.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب من نجم المنتخب العراقي بكرة القدم، ونجم نادي الجوية، محمد قاسم، اليوم الاحد، عن توقف المفاوضات بين اللاعب وادارة الجوية، وذلك بسبب الاختلاف حول مبلغ التجديد المطروح بين الطرفين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم/ متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الأحد 28 - 6 – 2020 العديد

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من لاعبي منتخب العراق بكرة القدم، والكويت الكويتي علاء عباس وأمجد عطوان اليوم الاحد،(28 حزيران 2020)،أن اللاعبين سيلتحقان بالفريق الكويتي بالايام القليلة المقبلة بعد قرار السلطات الكويتية بإستئناف المنافسات الر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز تطالب بتسمية المنافسة بإسم احمد راضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز تطالب بتسمية المنافسة بإسم احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).