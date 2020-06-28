نقيب أطباء العراق يدعو لحظر شامل ويحذر من انهيار الخدمات وخسائر كبيرة بالأرواح

2020/06/28 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا نقيب الأطباء، عبد الامير الشمري، الأحد (28 حزيران 2020) إلى فرض حظر شامل للتجوال، فيما حذر من انهيار الخدمات وخسائر كبيرة بالأرواح.

وقال الشمري، في بيان، إنه "بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا وشحة المستلزمات الطبية ونقص الاوكسجين، اصبح من الضروري جدا فرض حظر وحجر صحي شامل وتطبيق اجراءات صحية حازمة لمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع متواصلة لتقليل عدد الاصابات وامكانية استيعابها".

وحذر من أنه "بعكس ذلك علينا تقبل حصول خسائر كبيره بالأرواح واحتمال انهيار في الخدمات الصحية وما قد يتبعه من فوضى".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت يوم السبت (27 حزيران 2020) تسجيل 101 وفاة و2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة جديدة مرتفعة.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس، بلغ مجموع الإصابات في عموم البلاد: 43262، مجموع حالات الشفاء: 19938، والراقدين الكلي: 21664، والراقدين في العناية المركزة: 254، ومجموع الوفيات: 1660.

ومع ارتفاع معدل الاصابات في عموم البلاد، قررت خلايا الازمة في ديالى وصلاح الدين، وبابل، فرض حظر التجوال الشامل، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد (28 حزيران 2020)، إن ما يحدث من أزمة أوكسجين طبي في ذي قار، هو تقصير أمني وإداري.

وقال البدر في تسجيل صوتي وزعه لوسائل الإعلام، إن "ما حصل في ذي قار تقصير أمني وإداري ولا تت

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الأحد، بارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمسجلة اليوم في المحافظة، إلى 18 حالة وفاة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت حالتي وفاة جد

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الأحد (28 حزيران 2020) بتسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة النجف سجلت 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 حالة شفاء"، لافتا الى أنه "لا تو

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