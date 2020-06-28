’’بغداد اليوم’’ تنشر جداول امتحانات التعليم المهني بفروعه كافة

2020/06/28 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تنشر وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، الأحد، جداول الامتحانات العامة / الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات ، التمريض) للعام الدراسي 2019-2020، بحسب ما جاء في الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني.





وتضمنت الجداول المنشورة، أن "أول امتحان سيكون في يوم السبت المصادف، 8 آب من السنة الجارية، بينما آخر امتحان سيكون في يوم الخميس بتاريخ 27 من الشهر المذكور آنفاً".

وأوردت المديرية العامة للتعليم المهني، بعض الملاحظات الخاصة بالامتحان، ومنها، أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، ويكون امتحان طلبة المحاولات لمادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية في يوم السبت المصادف 29 آب، ومادة اللغة العربية في يوم الأحد الموافق 30 من الشهر ذاته.





وأشارت المديرية إلى أنه "إذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات، فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه".

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