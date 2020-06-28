مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية يعد بانهاء فوضى

2020/06/28 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قالت الادارة الجديدة لمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، انها تعمل على انهاء مشكلة نقص الاوكسجين في غضون 24 ساعة واصفة تلك المشكلة بالفوضى.وقال مدير المستشفى الدكتور صدام الطويل ، ان الفوضى التي يشهدها مستشفى الحسين التعليمي بتوزيع الاوكسجين الطبي للمرضى ستنتهي خلال 24 ساعة.ولم يكشف الطويل عن سبب الفوضى او سبل معالجتها، مكتفيا بالقول انه تولى زمام الادارة عمليا قبل ساعة من نشر هذا الخبر.

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