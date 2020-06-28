قطر تشن هجوما حادا على السعودية

2020/06/28 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن ما جاء في تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تضمن ادعاءات زائفة ومضللة حول الحكم منظمة التجارة العالمية في قضية قناة “بي إن سبورتس”.وقال المكتب في بيان، إن قطر تؤكد أن البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوم الثلاثاء الماضي، يتضمن سلسلة من الادعاءات غير الصحيحة […]

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