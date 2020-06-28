نقابة الاطباء تحذر من انهيار النظام الصحي و تدعو الى فرص حظر شامل 3 اسابيع

2020/06/28 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعت نقابة الاطباء الى فرض حظر وحجر صحي شامل وتطبيق اجراءات صحية حازمة لمدة لاتقل عن ثلاثة اسابيع متواصلة لتقليل عدد الاصابات بفيروس كورونا وامكانية استيعابها .واشار نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، الى زيادة الاصابات بفيروس كورونا وشحة المستلزمات الطبية ونقص الاوكسجين ، محذرا من ان " علينا تقبل حصول خسائر كبيرة بالارواح واحتمال انهيار الخدمات الصحية وما قد يتبعه من فوضى، بخلاف ذلك ".

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