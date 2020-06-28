تقديم طلب رسمي لرئاسة برلمان اقليم كوردستان لتخصيص جلسة للرواتب

2020/06/28 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه 12 عضوا في برلمان اقليم كوردستان يوم الاحد طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة لتحديد جلسة خاصة خاصة لمناقشة تخفيض الرواتب في الاقليم.

وبحسب الطلب المقدم فإن الاعضاء هم كل من: عبد الستار مجيد، وشيركو جودت، وسيروان بابان، محي الدين حسن، ابو بكر هلدني، سوران عمر، دياري انور، عثمان علي، هلز احمد محمد، مسلم عبدالله رسول، بدرية اسماعيل، روباك احمد رحمان.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت مؤخرا عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.

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