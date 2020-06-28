شركة “أوليمبوس” توقف صناعة الكاميرات

2020/06/28 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة “أوليمبوس”، العلامة التجارية البارزة في صناعة آلات التصوير الفوتوغرافي، وقف خط إنتاجها من الكاميرات بعد 84 عاماً من انطلاقها.وقالت الشركة إن سوق الكاميرات الرقمية الصعب لم يعد مربحا، بالرغم من كل الجهود التي بذلت.وأشارت إلى أن منافسة الهواتف الذكية، التي أدت إلى تقليص سوق الكاميرات، أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارها، وقد سجلت […]

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