2020/06/28 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص… دعا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الأحد، الى استمرار عقد جلسات مجلس النواب واستضافة الحكومة، مشددا على ضرورة عدم التحجج بفيروس كورونا للتهرب من مسؤولية السلطة التشريعية.وقال كوجر لـ /المعلومة/ إن “على رئاسة البرلمان استئناف عقد الجلسات واستضافة الحكومة خلال المدة المقبلة”، مضيفا أن “المجلس بإمكانه عقد جلساته بطريقتين الأولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا ليست عذرا”.. نائب كردي يدعو الى جلسة نيابية لاستضافة الحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا ليست عذرا”.. نائب كردي يدعو الى جلسة نيابية لاستضافة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).