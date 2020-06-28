عبد الرحمان اليوسفي والإصلاح السياسي بالمغرب - محمد إنفي

2020/06/28 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_إنفي يعد عبد الرحمن اليوسفي، رحمه الله، رائدا من رواد الإصلاح البارزين في المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين.



وتتميز هذه الريادة بكونها، من جهة، متعددة الأبعاد ورحبة الأفق؛ ومن جهة أخرى، بكونها ريادة قائمة على الفعل النضالي (الميداني والفكري) في مختلف الواجهات؛ بحيث كان مؤطرا وقائدا ومفكرا ومناضلا وفاعلا ميدانيا.وقد اخترنا أن نخصص هذا المقال المت ......





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