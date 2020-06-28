وَقَاحَةُ بِيلْ غِيتْسْ! - كمال الجزولي

2020/06/28 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينأستاذنا الكبير وصديقنا الحبيب محجوب محمَّد صالح غادر، للتَّوِّ، سرير المستشفى، بعد أن أجرى عمليَّة جراحيَّة ناجحة، بحمد الله، لمفصل الفخذ.



هاتفته، عشيَّة مؤتمر الشُّركاء، فألفيته يقهقه منشرحاً، ويتهيَّأ كي يمتشق قلمه، ويعود لقرَّائه، داخل وخارج البلاد، محتفياً، كعادته، بالدِّيموقراطيَّة، والسَّلام، والتَّنمية، وحقوق الإنسان.



اللهم أنت الشَّافي، ولا شفاء إلا شفاؤك، فاشف محجوباً شفاءً لا ......





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