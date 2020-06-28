الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 16:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوضحت في بيان انه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 ) حيث سجلت مختبرات الوزارة هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 224بغداد / الكرخ 193مدينة الطب 157النجف الأشرف 108السليمانية 289 أربيل 56دهوك 3 كربلاء 65كركوك 29ديالى 103واسط 76 بابل 104 البصرة 221ميسان 105الديوانية 86ذي قار 282الأنبار 15نينوى 9 صلاح الدين 4المثنى 11- الشفاء: 1184 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 79 بغداد الكرخ 280مدينة الطب 31 النجف 37السليمانية 12 أربيل 22 كركوك 18كربلاء 44 ديالى 98 واسط 184البصرة 101ميسان 73 بابل 62 ذي قار 110الديوانية 14 الأنبار 13 نينوى 2صلاح الدين 4- الوفيات 96 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 19 بغداد الكرخ 7مدينة الطب 7 السليمانية 17اربيل 1 كربلاء 2كركوك 4 ديالى 3 واسط 1البصرة 8ميسان 5 الديوانية 4 ذي قار 16الأنبار 1 نينوى 1مجموع الأصابات : 45402مجموع حالات الشفاء : 21122الراقدين الكلي: 22524الراقدين في العناية المركزة: 324مجموع الوفيات: 1756

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