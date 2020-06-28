الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/06/28 | 16:02 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة  اليوم الاحد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوضحت في بيان انه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 ) حيث سجلت مختبرات الوزارة هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   224بغداد / الكرخ     193مدينة الطب        157النجف الأشرف    108السليمانية           289  أربيل                56دهوك               3                كربلاء             65كركوك              29ديالى                103واسط                76  بابل                104              البصرة            221ميسان              105الديوانية             86ذي قار               282الأنبار              15نينوى              9  صلاح الدين        4المثنى                11- الشفاء:  1184  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   79  بغداد الكرخ     280مدينة الطب   31      النجف            37السليمانية      12          أربيل          22      كركوك      18كربلاء        44  ديالى          98  واسط          184البصرة       101ميسان         73  بابل           62  ذي قار        110الديوانية      14  الأنبار        13  نينوى       2صلاح الدين   4- الوفيات  96     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   19  بغداد الكرخ     7مدينة الطب      7   السليمانية       17اربيل             1          كربلاء          2كركوك         4  ديالى            3  واسط          1البصرة        8ميسان        5    الديوانية       4  ذي قار        16الأنبار        1     نينوى      1مجموع الأصابات :  45402مجموع حالات الشفاء : 21122الراقدين الكلي:      22524الراقدين في العناية المركزة: 324مجموع الوفيات:   1756

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