الكاظمي يواجه الفصائل “الولائية”.. خطواتٌ نحو تحجيم التمرد

2020/06/28 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي على السير في طريق محفوفٍ بالمخاطر، بحسب مراقبين، وهو الطريق المؤدية إلى تحجيم “تمرد” الفصائل المسلحة الموالية لإيران في #العراق.وتبدو #الحكومة_العراقية بشكلها الجديد عازمة على إجراء تغييرات على مستوى…

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