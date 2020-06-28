دمشق… بوظة بكداش تغلق مؤقتاً بعد نفيها إصابة عمالها بكورونا

2020/06/28 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة محلات “#بوظة_بكداش” الشهيرة في العاصمة السورية #دمشق، إغلاق منشآتها بغية إجراء فحوص طبية، وذلك تزامناً مع نفي الإدارة الأنباء التي تم تداولها عن إصابة عاملين لديها بفيروس #كورونا المستجد.وذكرت إدارة “#بوظة_بكداش” على…

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