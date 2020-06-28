2020/06/28 | 16:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبدالحسين الموسوي، الأحد، ان مواجهة كورونا لن تتم الا بتسخير كامل الامكانيات الحكومية للمجهود الصحي وبشكلٍ فعلي.وقال الموسوي في بيان "اطلعنا على تقريرٍ يُظهر مبادرةً للقوات المسلحة المصرية بتجهيزِ مستشفىً في احد ثكناتها مزوداً ب 4000 سريرٍ مجهزٍ بما يحتاجه اي مريض في وحدة الانعاش الرئوي ( R C U ) وبملاكاتها وامكانياتها الخاصة وتم تسليمها يوم امس لوزارة الصحة المصرية بحضور رئيس الجمهورية".وأضاف اننا "نستغرب عدم وجود هكذا مبادرات وتوجه من قبل الوزارات الامنية وغيرها مع معرفتنا بامكانياتهم الذاتية واللوجستية".وتابع الموسوي اننا "نسجل امام الشارع العراقي الكريم وحكومته التي نقدر حجم التحديات التي تواجهها، ان حالة التدهور وفقدان السيطرة على مواجهة الوباء لن تُواجه الا بما واجهت به الدولة سقوط ثلث مساحة العراق من قبل عصابات داعش حينما شحذت كامل امكانياتها ومواردها ووزاراتها لمواجهة خطر تلك العصابات المجرمة ووضعتها تحت تصرف الاجهزة الامنية والقتالية".وشدد على اننا الان "بحاجة لتسخيرٍ كاملٍ لذلك الجهد وتلك الامكانيات ومن جميع الوزارات لِمجهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تدعو الوزارات الى تسخير امكاناتها لمواجهة الجائحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تدعو الوزارات الى تسخير امكاناتها لمواجهة الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).