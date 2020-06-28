الصحة تعلن تسجيل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 96 حالة وفاة

2020/06/28 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق وحالات الوفاة.أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 […]

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