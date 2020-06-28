كربلاء تسجل ٣ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أفاد مصدر طبي في كربلاء، الاحد، بتسجيل ٣ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية شهدت اليوم تسجيل ٣ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف أن “الحالات توزعت بين رجلين وامرأة، والمرأة من محافظة ميسان أجرت عملية في مستشفى الكفيل وتوفيت […]

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