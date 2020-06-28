2020/06/28 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من 9 ملايين #سوري يعانون من انعدام #الأمن_الغذائي، لافتاَ إلى أن السوريين يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة.وذكر برنامج #الأغذية العالمي في بيان، نشره موقع (يورونيوز)…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: السوريون يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: السوريون يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).