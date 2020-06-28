تسجيل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 96 حالة وفاة

2020/06/28 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الصحة تسجل 2140 اصابة بفيروس كورونا 96 حالة وفاة جديدة

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 224

بغداد / الكرخ 193

مدينة الطب 157

النجف الأشرف 108

السليمانية 289

أربيل 56

دهوك 3

كربلاء 65

كركوك 29

ديالى 103

واسط 76

بابل 104

البصرة 221

ميسان 105

الديوانية 86

ذي قار 282

الأنبار 15

نينوى 9

صلاح الدين 4

المثنى 11

- الشفاء: 1184 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 79

بغداد الكرخ 280

مدينة الطب 31

النجف 37

السليمانية 12

أربيل 22

كركوك 18

كربلاء 44

ديالى 98

واسط 184

البصرة 101

ميسان 73

بابل 62

ذي قار 110

الديوانية 14

الأنبار 13

نينوى 2

صلاح الدين 4

- الوفيات 96 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 7

السليمانية 17

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 8

ميسان 5

الديوانية 4

ذي قار 16

الأنبار 1

نينوى 1

مجموع الأصابات : 45402

مجموع حالات الشفاء : 21122

الراقدين الكلي: 22524

الراقدين في العناية المركزة: 324

مجموع الوفيات: 1756

دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة والبيئة

الأحد 28 حزيران 2020

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، التابعة للحشد الشعبي، الأحد (28 حزيران 2020) إنشاء مغتسل خاص بالمتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا في المحافظة، لتخفيف الضغط الحاصل في النجف.

وذكرت المعاونية، ف

بغداد اليوم –الديوانية

نعت نقابة الأطباء في محافظة الديوانية، الأحد (28 حزيران 2020)، بوفاة أحد الاطباء بعد إصابته بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر بيان للنقابة تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تنعى وفاة الدكتور وائل الصفار، اختصا

بغداد اليوم-بغداد

دعا نقيب الأطباء، عبد الامير الشمري، الأحد (28 حزيران 2020) إلى فرض حظر شامل للتجوال، فيما حذر من انهيار الخدمات وخسائر كبيرة بالأرواح.

وقال الشمري، في بيان، إنه "بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا وشحة المستلزمات الطبية و

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