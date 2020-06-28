تسجيل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 96 حالة وفاة


تسجيل 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 96 حالة وفاة
2020/06/28 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بيان رسمي

الصحة تسجل 2140 اصابة بفيروس كورونا 96 حالة وفاة جديدة

 

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

 

- تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )

 

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   224

بغداد / الكرخ     193

مدينة الطب        157

النجف الأشرف    108

السليمانية           289 

أربيل                56

دهوك               3                

كربلاء             65

كركوك              29

ديالى                103

واسط                76 

بابل                104             

البصرة            221

ميسان              105

الديوانية             86

ذي قار               282

الأنبار              15

نينوى              9 

صلاح الدين        4

المثنى                11

 

- الشفاء:  1184  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   79 

بغداد الكرخ     280

مدينة الطب   31     

النجف            37

السليمانية      12          

أربيل          22     

كركوك      18

كربلاء        44 

ديالى          98 

واسط          184

البصرة       101

ميسان         73 

بابل           62 

ذي قار        110

الديوانية      14  

الأنبار        13  

نينوى       2

صلاح الدين   4

 

- الوفيات  96     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   19 

بغداد الكرخ     7

مدينة الطب      7 

 السليمانية       17

اربيل              1          

كربلاء          2

كركوك         4 

ديالى            3 

واسط          1

البصرة        8

ميسان        5   

الديوانية       4 

ذي قار        16

الأنبار        1   

 نينوى      1

 

مجموع الأصابات :  45402

مجموع حالات الشفاء : 21122

الراقدين الكلي:      22524

الراقدين في العناية المركزة: 324

مجموع الوفيات:   1756

 

دائرة الصحة العامة

 وزارة الصحة والبيئة

الأحد  28   حزيران 2020

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