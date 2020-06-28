إنشاء مغتسل خاص بالمتوفين بكورونا  في ذي قار.. لتخفيف الضغط الحاصل في النجف

2020/06/28 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، التابعة للحشد الشعبي، الأحد (28 حزيران 2020...





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