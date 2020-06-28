العراق يسجل 96 حالة وفاة و 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة ، مسجلة 96 حالة وفاة و2140 اصابة جديدة فيروس كورونا .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك […]

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