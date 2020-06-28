اتحاد القوى يؤكد : الكاظمي يمتلك الدعم الكامل لإعادة هيبة الدولة

2020/06/28 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد القيادي في اتحاد القوى العراقية حيد الملا، اليوم الاحد، امتلاك رئيس الوزراء القوى السياسية والدعم الكافي من اجل حصر السلاح المنفلت واعادة هيبة القانون، مبينا ان ما ينقض الكاظمي هو الارادة في اكمال مشواره. وقال الملا في تصريح متلفز ، ان "الوضع العراقي من حيث الصحة والتعليم والامن والاقتصاد والسياسة لا يتحمل المزيد من التجارب وعلى الكاظمي ارساء القانون وفرض هيبة الدولة". واضاف ان "اعادة هيبة الدولة ووضع حد للسلاح المنفلت مهم جدا ومدعوم من القوى السياسية والدولية وما يحتاجه الكاظمي هو الارادة في ارساء القانون". واوضح الملا ان "العراق لا يتحمل الانخراط في الصراع الايراني الاميركي ولا يخصه ما ستذهب فيه المفاوضات بين الطرفين بل عليه ان يحفظ استقراره بعيدا عنهما".

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