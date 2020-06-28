صلاح الدين تعلن استقبال الوجبة الاولى من نازحي السليمانية

2020/06/28 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين أعلن محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، الأحد استقبال الوجبة الأولى من العوائل النازحة العائدة الى ناحية يثرب في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان موجز، أن "الأخير استقبل الوجبة الأولى من العوائل النازحة العائدة إلى ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين".وأكد الجبوري، أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة من العوائل النازحة من محافظة السليمانية إلى ناحية يثرب".

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