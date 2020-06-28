لليوم الثالث على التوالي.. الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية تلامس الـ4000

2020/06/28 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية قرابة أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، عن رصد 3989 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 3927 إصابة أمس السبت و3938 […]

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