مقترحات في حظر التجوال بزمن كورونا

2020/06/28 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جمعة سلمان… أصبح من المؤكد أن حظر التجول الغير ممنهج قد ساهم في زيادة العدوى بالفيروس بسبب الزحام والسيطرات وضعف إجراءات الدولةإضافة الى عدم التزام بعض المناطق المسيطر عليها من قبل جماعات لا تهاب سلطة الدولة والقانون ولا تلتزم بتعليمات خلية الازمة وهذاالأمر زاد من تفاقم الوباء خصوصاً وان تلك المدن كثيفة السكان […]

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