2020/06/28 | 16:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدارة الإصابات لبغداد بـ 574 بعدها السليمانية بـ289 ثم ذي قار 282 والبصرة 221 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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