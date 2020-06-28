رئيس الوزراء العراقي يجتمع باللجنة المعنية بانشاء المدن الجديدة

2020/06/28 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء(341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة....

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