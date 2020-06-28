برمودا الأرض.. قصة حديقة تبتلع البشر فى أمريكا

2020/06/28 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

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حديقة الشيطان ..



المتنزه الملعون ..برمودا الأرض، اسماء باتت مرتبطة بمتنزه ماونت رينيه الوطني الواقعة بولاية واشنطن الأمريكية، بسبب اختفاء الأشخاص داخلها دون سبب مفهوم.

وفى أحدث الوقائع اختفى شاب سوري يدعى طلال صباغ، أثناء تجوله بمفرده في حديقة ماونت رينيه الوطني Mount Rainier ، بولاية واشنطن الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تكثف فرق البحث جهودها للعثور على الشاب طلال صباغ (27 عامًا) المقيم بمدينة سياتل، عقب اختفائه منذ يوم 22 يونيو الجاري، وقال المسئوون: إن الصباغ كان يعتزم التنزه في 21 يونيو، وتم العثور على سيارته في ساحة انتظار السيارات بجوار الحديقة وقام الطاقم بتفتيش المنطقة ولكن لم تكن هناك علامات على وجود الشاب السوري الأصل.

وفى تفاصيل التحقيقات شوهد طلال صباغ لآخر مرة وهو يرتدي قميصًا رماديًا وشورتًا أسود وحذاء ماركة “نايكي” داكن اللون.

وطلبت السلطات المحلية من الأشخاص الذين لديهم أي معلومات يمكن أن تساعد فى جهود البحث الاتصال بالجهات المعنية.فى ذات السياق وضمن مسلسل الاختفاء الغامض تبحث السلطات أيضا، عن شاب آخر بحمل الجنسية الأندونيسية، يدعى فنسنت ديجي اختفى يوم 19 يونيو، في منتزه مونت رينيه الوطني، بنفس وطريقة اختفاء الشاب السوري طلال صباغ، ولم يتم العثور عليه هو الأخر.وأفاد مسؤولون إنه تم العثور على سيارة الشاب الأندونيسي المختفى البالغ من العمر (25 عاما)، داخل المتنزه، في 22 يونيو، وشوهد آخر مرة يرتدي بنطلونًا أسود وقميصًا أزرقًا وصبغًا بربطة عنق ويحمل حقيبة صغيرة فى يده.

يشار إلى أن منتزه ماونت رينييه الوطني هو منتزه وطني أمريكي يقع في جنوب شرق مقاطعة بيرس ومقاطعة شمال شرق لويس في ولاية واشنطن، وتم إنشاء المنتزه في 2 مارس 1899 باعتباره المنتزه الوطني الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ مساحته 236،381 فدانًا.

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