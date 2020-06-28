قتيلان وجرحى جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

2020/06/28 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين جراء إطلاق نار تعرض له مركز توزيع لشركة “والمارت” التجارية على أطراف مدينة ريد بلاف بشمال ولاية كاليفورنيا.وأكدت شرطة مقاطعة تيهاما أن المهاجم اقتحم أمس السبت المركز بسيارته ثم أطلق النار على الموظفين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة أربعة آخرين، وهم في حالة جيدة ويتلقون العلاج […]

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