ايران تعتزم الزام المواطنين بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة

2020/06/28 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الرئيس روحاني إن الحكومة تعتزم الزام المواطنين بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة والمزدحمة.وفي تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس روحاني: لقد تقرر اتخاذ الترتيبات اللازمة بدءا من الاسبوع القادم حتى نهاية الشهر (الايراني) الجاري (21 تموز /يوليو) بالزام المواطنين بارتداء الكمامات في اماكن التجمعات او […]

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