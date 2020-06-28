الموسوي: مواجهة كورونا لم تتم إلا بتسخير كامل الامكانيات الحكومية

2020/06/28 | 16:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبدالحسين الموسوي، الأحد، ان مواجهة كورونا لن تتم الا بتسخير كامل الامكانيات الحكومية للمجهود الصحي وبشكلٍ فعلي.

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