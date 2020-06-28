2020/06/28 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لشبكة (سي أن أن) ، الاحد، أن الكثير من دول العالم بضمنها دول الاتحاد الاوروبي وكندا ونيوزلندا واستراليا قامت بمنع استقبال السياح الامريكان فيما اقدمت تلك الدول على ابعاد القادمين واعادتهم الى امريكا بسبب جائحة كورونا وسياسات ترامب .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الولايات المتحدة في عهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يمنع استقبال السياح الامريكان بسبب كورونا وسياسات ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يمنع استقبال السياح الامريكان بسبب كورونا وسياسات ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).