خلال ساعات.. مقتل 9 عناصر من الميليشيات الإيرانية في قصفٍ جوي ثاني على ريف البوكمال بـ “دير الزور”

2020/06/28 | 16:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد طيرانٌ مجهول، استهدافه لمواقع عسكرية تابعة لـ #القوات_الإيرانية والميليشيات التابعة لها بريف #البوكمال شرقي #دير_الزور، أسفر عن مقتل 9 عناصر وإصابة آخرين بجروحٍ خطيرة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «ضربات جوية جديدة، استهدفت…

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