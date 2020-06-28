الحسيني: أمريكا ودول خليجية لديها ثأر مع الحشد الشعبي

2020/06/28 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، دول غربية وخليجية بمحاولة تسقيط الحشد عبر بث رسائل إعلامية غير صحيحة ونشر الفتن بين العراقيين.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “امريكا وحلفائها الغريبين والخليجيين لديهم ثأر مع الحشد الشعبي لأنه أفشل مخططاتهم في تمزيق العراق ونجح في انهاء صنيعتهم داعش الارهابي رغم الدعم الكبير […]

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