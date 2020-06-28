صحة الانبار توضح تفاصيل الاصابات الـ15 المسجلة اليوم بفيروس كورونا

2020/06/28 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اوضحت دائرة صحة الانبار، اليوم الاحد، تفاصيل الاصابات الـ15 المسجلة اليوم بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”٣ من المصابين في قضاء الرطبة ملامسين لحالات مؤكدة سابقا و٣ مصابين اخرين في قضاء الفلوجة ملامسين لحالات مؤكدة سابقا”.واضافت، ان”مصابين اثنين في قضاء العامرية ملامسين لحالة مؤكدة سابقا و٧ […]

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