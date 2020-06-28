شركة صينية تعلن عن “نتائج واعدة” لاختبار لقاح محتمل ضد كورونا على البشر

2020/06/28 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (CNBG) أن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “واعدة ومشجعة”.وذكرت الشركة التابعة لمجموعة Sinopharm الحكومية الصينية للأدوية، في بيان نشر اليوم الأحد على موقع WeChat للتواصل الاجتماعي، أن نتائج التجارب السريرية لثاني لقاح محتمل تطوره CNBG تؤكد أنه […]

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