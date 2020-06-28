في معنى العلم وماهيته كنطاق معرفي؟ ح2 - عباس علي العلي

2020/06/28 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ان الاقتراب من بيان معنى العلم ستزيدنا حتما حيرة في أمرنا، فمن جهة حددنا أركان العلم وهي بالضرورة لا تعني إنها هي العلم ولكنها مؤشرات عامة تلحق ذاتية العلم كنشاط معرفي، وارتباط هذا النشاط مع العقل أما كجوهرية خاصة بالعلم نراها بعيدة عن التحديد وان من يسعى لذلك سيصطدم بالعبثية البحثية، كأمر معرفة الله مثلا فالطريق ذلك يقود حتما إلى متاهة التيقن من وجودية الموجود بوجود قانون العلة والمعلول أو كما يق ......





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