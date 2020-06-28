بصري بين الجبال 9 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/06/28 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو تَقَلَصَ الغضبُ والمفاجآتُ نسبياًلم يدوم الإستقرار في الجزائر طويلاً، حيث بدأت تتلبد غيوم الإضطراب السياسي.



أظهرات الجماعات الإسلاموية بين عامي 1991 ـ 1992 عداءً واضحاً، لِمَنْ أطلقت عليهم وصف الأجانب.



إختفى أو قتل عدد من العراقيين في ظروف غامضة، خاصة من العاملين في مجال التعليم بالشرق الجزائري، تحديداً في أطراف ولايتي قسطنطينة وعنابة.



تزايدت في تلك الفترة ضغوط السفارة العراقية أيضاً.



تحت وطأة ......





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