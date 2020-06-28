تهديد استراتيجى على حدود مصر الغربية - محمد حسن خليل

2020/06/28 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل هناك تهديد خطير للأمن القومى المصرى من جهة حدودها الغربية مع ليبيا بعدما نجحت الهجمات فى الشهور الثلاثة الأخيرة لقوات الوفاق فى طرابلس غرب ليبيا متحالفة مع الميليشيات الإسلامية ومدعومة بقوة من تركيا فى كسر هجوم اللواء خليفة حفتر على الغرب الليبى، والتمكن من استعادة العاصمة طرابلس بالكامل وكل الغرب الليبى، ووقوف الجيشين، جيش الشرق وجيش الغرب، على خط سرت فى الغرب – الجفرة فى الجنوب، فيما ينذر على ال ......





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