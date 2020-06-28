ما الذي اخر صرف رواتب الموظفين رغم توجيه الكاظمي.. المالية النيابية تدلي بتعليق

2020/06/28 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد (28 حزيران 2020) على تأخير صرف رواتب موظفي الدولة العراقي...





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