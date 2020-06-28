2020/06/28 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

نظرا للظروف الراهنة ولوجود إصابات مؤكدة في أقسام محافظة بغداد

نسب السيد المحافظ المحترم تعطيل ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي لموظفي المحافظة يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي لموظفي المحافظة يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).