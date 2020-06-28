صحة بابل توضح موقفها بشأن “الاوكسجين” وتتهم جهات بضرب جهود المؤسسة الصحية

2020/06/28 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل..نفت دائرة صحة بابل، الأحد، وجود شحة بمادة الاوكسجين المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، متهمة جهات بمحاولة ضرب جهود المؤسسة الصحية في العراق.وقال مدير عام الدائرة محمد الجعفري لـ /المعلومة/ إن “صحة بابل لديها معمل خاص بتوفير مادة الاوكسجين لجميع مؤسسات دائرة الصحة وبشكل مستمر منذ بداية الازمة ولغاية الان”، مؤكدا أنه […]

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