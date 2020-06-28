حريق في مخازن السكك شمالي بغداد “صور”

2020/06/28 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق في مخازن السكك شمالي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل مخازن عدد 2 متخذة لخزن للإطارات والادوات الاحتياطية المستهلكة تابعة الى الشركة العامة للسكك الحديدية في منطقة […]

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