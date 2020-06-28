2020/06/28 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيـل اكثر من الفي اصابة جديدة بكورونا في العراق هذا اليوم / موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيـل اكثر من الفي اصابة جديدة بكورونا في العراق هذا اليوم / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيـل اكثر من الفي اصابة جديدة بكورونا في العراق هذا اليوم / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).