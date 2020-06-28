2020/06/28 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومٍ من اغتيال ضابط رفيع..إعفاء قائد شرطة واسط من منصبه

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