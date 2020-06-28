الوباء ينتشر وزعماء العالم يبحثون عن الأرباح - عزيز خالد

2020/06/28 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزيز_خالد ترجمة عزيز خالدهذا الأسبوع تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا المُستجَد حاجزًا مرعبًا: عشرة ملايين إصابة ونصف مليون حالة وفاة.



في يوم الأحد الماضي فقط سجَّلت منظمة الصحة العالمية ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات: 183,020 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.حظت الأمريكيتان بنصيب الأسد من إصابات ذلك اليوم الكارثي إذ سجَّلت القارتان 116 ألف حالة جديدة.



وسجَّلَت حوالي 29 ولاية وإقليم أمريكي زيادةً ......





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